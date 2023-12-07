«РВ» показала удары ВС России по подразделениям ВСУ в районе Артемовска «РВ»: ВС России ликвидировали скопление сил и оружия ВСУ в районе Артемовска

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры из населенного пункта Богдановка под Артемовском, где бойцы 200-й мотострелковой бригады Северного Флота ВМС России выявили и накрыли огнем скопление личного состава и оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что пункты базирования и хранения вооружения противника в ДНР выявили российские разведчики.

В ходе поддержки наступления наших штурмовых групп в н.п. Богдановка разведкой выявлены пункты базирования и хранения вооружения противника, по ним нанесены точные удары, — отмечается в сообщении.

Канал пишет, что военнослужащие Северного флота успешно действуют на левом фланге Артемовска.

Telegram-канал «Иди и смотри» ранее сообщил, что ВС России полностью перехватили инициативу на Артемовском направлении. Отмечается, что российские силы перешли в наступление сразу на нескольких участках фронта. По данным канала, удалось взять высотку в районе Клещеевки, а также существенно продвинуться на южном фланге. Для ВСУ ситуация тяжелая к северу от Артемовска. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.