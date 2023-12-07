Зачем бойцы «Ахмата» взорвали вышку под Белгородом, что сказал Кадыров Кадыров похвалил бойцов «Ахмата» за подрыв вышки связи в Белгородской области

Фото: t.me/RKadyrov_95

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России поразили точным залпом вышку ретранслятора в Белгородской области, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Что об этом известно?

Зачем бойцы батальона «Запад-Ахмат» подорвали вышку

По словам Кадырова, подрыв вышки позволил военнослужащим перейти в атаку и ликвидировать украинских бойцов.

«В первом случае враг лишился связи и возможности вызвать подкрепление. Это позволило нашим бойцам быстро перехватить инициативу и быстро уничтожить противника», — отметил он.

Также глава Чечни сообщил, что группа «Аида» спецназа «Ахмат» смогла ликвидировать силы противника при помощи атаки дронов.

«Ну а группа „Аида“, как и всегда, продолжает свою результативную охоту с помощью дронов-гранатометчиков», — отметил Кадыров.

Также он поблагодарил командиров Апты Алаудинова и Рустама Агуева за грамотную организацию спецопераций, которые позволяют решать боевые задачи без потерь личного состава.

«Я благодарю бойцов и, в частности, их командиров, дорогих Братьев — Апты Алаудинова и Рустама Агуева — за грамотную организацию специальных операций, которые позволяют нам решать боевые задачи без потерь среди личного состава», — резюмировал глава Чечни.

Чем «Ахмат» занимается в Белгородской области

15 июня чеченские бойцы батальона «Запад-Ахмат» заступили на службу на границе Белгородской области и Украины. Как заявил Кадыров, жители региона теперь надежно охраняются, а украинские диверсанты не смогут проникнуть на территорию области.

«Личный состав батальона „Запад-Ахмат“ МО РФ уже на этой неделе приступил к службе по охране российской государственной границы и оказанию противодействия украинским диверсионным группам, а также предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области. <...> Теперь для бандитов граница закрыта», — рассказывал Рамзан Кадыров.

Фото: t.me/RKadyrov_95

Какой совет дал Рамзан Кадыров бойцам ВСУ

3 декабря Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал пост, где призвал военнослужащих украинской армии «одуматься» и перестать выполнять приказы своего «преступного командования». Такое заявление он сделал на фоне того, что ВСУ несут серьезные потери на западной окраине Клещеевки.

«И вновь отряд Шустрого из спецназа „Ахмат“ совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса радует нас своими яркими успехами. На западной окраине Клещеевки, благодаря грамотной работе наших бойцов, противник вынужден нести ежедневные потери», — написал Кадыров.

По его словам, несмотря на отсутствие какого-либо продвижения со стороны ВСУ, украинское командование все равно продолжает посылать солдат под огонь.

«Я в свою очередь выражаю глубокую признательность спецназу „Ахмат“ за грамотную и эффективную работу в зоне своей ответственности. Продолжайте действовать в том же темпе! Победа будет за нами!» — подчеркнул глава Чеченской Республики.

Читайте также:

«Ланцеты» ликвидировали станции связи ВСУ: новости СВО на утро 7 декабря

ВСУ применили химоружие под Клещеевкой: новости СВО на вечер 7 декабря

Битва за Авдеевку 7 декабря: последние новости военкоров, что изменилось