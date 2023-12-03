Кадыров призвал солдат ВСУ одуматься Кадыров призвал украинских военных одуматься во избежание смерти

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Военнослужащим Вооруженных сил Украины нужно одуматься, чтобы избежать гибели, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что ВСУ ежедневно теряют солдат на западной окраине Клещеевки.

Несмотря на это и отсутствие какого-либо продвижения в этом направлении, украинское командование продолжает слать под наш огонь живую силу. Пора бы украинцам одуматься и перестать идти на верную смерть, выполняя приказы своего преступного командования, — написал глава Чечни.

Также Кадыров опубликовал видеозапись работы отряда «Шустрого» из спецназа «АХМАТ». Он сообщил, что отряд вместе с военными 4-й бригады 2-го армейского корпуса радуют успехами на фронте. По словам главы Чеченской Республики, благодаря грамотной и эффективной деятельности бойцов на западе Клещеевки противник ежедневно несет потери.

Ранее Кадыров рассказал о ликвидации диверсионной группы ВСУ в пригороде Артемовска. По его словам, в операции участвовали отдельный батальон ППСП «Грозный» МВД Чеченской Республики под командованием Усмана Эдильгириева и военнослужащие 2-го армейского корпуса. Он добавил, что противник занял стратегическую высоту и оказывал активное сопротивление. Тем не менее российские силы оперативно устранены угрозу, избежав при этом потерь среди своих бойцов.