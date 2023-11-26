Кадыров сообщил о ликвидации группы диверсантов в пригороде Артемовска

Фото: vk.com/ramzan

Диверсионная группа ВСУ была уничтожена в пригороде Артемовска в воскресенье, 26 ноября, написал в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. По его словам, в операции участвовали отдельный батальон ППСП «Грозный» МВД под командованием Усмана Эдильгириева и военнослужащие 2-го армейского корпуса.

Бойцы отдельного батальона ППСП «Грозный» МВД по ЧР под командованием дорогого БРАТА Усмана Эдильгириева совместно с военнослужащими 2-го армейского корпуса уничтожили очередную группу диверсантов в пригороде Бахмута. Информацию о местонахождении противника им передали оперативники специального отряда «АХМАТ», — заявил Кадыров.

Он добавил, что противник занял стратегическую высоту и оказывал активное сопротивление. Тем не менее российские силы оперативно устранены угрозу, избежав при этом потерь среди своих бойцов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в республике был задержан украинский диверсант, планировавший взорвать несколько серьезных объектов теплоснабжения. Глава республики призвал жителей сохранять бдительность и сообщать о любой подозрительной активности в правоохранительные органы.