«Должен был взорвать серьезные объекты»: глава ДНР о задержании диверсанта Пушилин: задержанный в ДНР диверсант должен был взорвать объекты теплоснабжения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Украинский диверсант, задержанный в Донецкой Народной Республике сотрудниками ФСБ, должен был взорвать несколько серьезных объектов теплоснабжения, рассказал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Он призвал жителей сохранять бдительность и сообщать о любой подозрительной активности в правоохранительные органы.

Задержали опасного диверсанта, который был завербован и должен был взорвать не один объект. Это привело бы к очень серьезным осложнениям в плане обеспечения теплом наших жителей. Мы видим, что противник на этом не остановится, и по мере того, как он терпит поражение на линии фронта, он будет переключать внимание или пытаться это делать на проведение терактов по отношению к гражданскому населению. Поэтому убедительная просьба, если видите какую-то подозрительную активность, подозрительные предметы, лучше сообщайте об этом в правоохранительные органы, в МВД, УФСБ, куда удобно. Лучше это будет перестраховка, — сообщил Пушилин.

Глава ДНР заявил, что сейчас задача номер один — обеспечить теплом дома и квартиры жителей ДНР. Он отметил, что это дается коммунальщикам с большим трудом, учитывая большую изношенность сети, и различные диверсии могут усложнить эту работу.

Ранее пресс-служба УФСБ по ДНР сообщила о задержании в регионе гражданина Украины, который по указанию СБУ собирал и передавал информацию о предприятиях электроснабжения на территории республики. По данным ведомства, целью задержанного было вывести объекты из строя и сорвать отопительный сезон.

На допросе диверсант сообщил, что по заданию украинской спецслужбы снимал здания фильтровальной станции и электроподстанций, за что ему переводили на карту денежные суммы в гривнах. Он рассказал, что СБУ сами написали ему и спросили, может ли он выезжать в Ростов-на-Дону и Таганрог.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Подмосковье задержали 23-летнего местного жителя, планировавшего поджечь воинскую часть. По информации канала, молодой человек действовал по заданию кураторов с Украины, он привлек внимание правоохранителей тем, что ходил вокруг части и пытался незаметно фотографировать ее.