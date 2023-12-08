Российские штурмовики обратили ВСУ в бегство и попали на видео

Российские штурмовики обратили в бегство украинских военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах, размещенных в канале, видно, как бойцы российской группировки «Восток» зашли во фланг траншеи с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). После непродолжительного боя пехота противника бежала. Уточняется, что кадры сняты на стыке Запорожья и Донецкой Народной Республики (ДНР). Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что российские силы отразили две атаки 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки. Штурмовые группы противника потеряли там до 175 человек убитыми и ранеными. Также противник лишился самоходных артиллерийских установок М-109 Palladin и 2С1 «Гвоздика», двух САУ 2С3 «Акация», гаубицы Д-30 и орудия М-119.

Вместе с этим российское оборонное ведомство показало кадры, как танкисты «Западной» группировки войск ровняют с землей позиции ВСУ на Купянском направлении. Экипажи танков Т-80БВМ поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.

Отмечается, что российские танкисты нередко практикуют стрельбу с закрытых огневых позиций. В этот раз по координатам, полученным с помощью БПЛА, они уничтожили артиллерию и наблюдательный пункт ВСУ.