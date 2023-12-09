Взрывы снова прогремели в Херсоне Военкор Котенок сообщил о новых взрывах в Херсоне и окрестностях

Фото: t.me/dsns_telegram

В Херсоне и окрестностях прогремели взрывы, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, источники на Украине сообщают об артиллерийских ударах по позициям ВСУ на правом берегу Днепра.

Котенок также пишет со ссылкой на украинцев об активности российских беспилотников. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Вечером 8 декабря о взрывах в Херсоне также сообщал глава подконтрольной Киеву военной администрации Роман Мрочко. По его словам, хлопки раздавались в прибрежных районах. Мрочко также рассказывал о перебоях с электричеством, которые начались впоследствии.

Ранее РИА Новости со ссылкой на некую жительницу Херсона сообщило, что украинские военные занимаются мародерствами, грабят дома и квартиры. По словам анонимной херсончанки, солдаты ВСУ оправдывают свои действия нежеланием оставлять припасы российским бойцам. По мнению местных, так украинские военные готовятся к побегу.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах в городе Николаеве на юге страны. Подробности не уточнялись, о последствиях не сообщалось. Перед этим в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога.