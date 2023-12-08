Власти Херсона сообщили о взрывах в городе Мрочко: в прибрежных районах Херсона слышны взрывы

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Взрывы прозвучали в находящемся под контролем властей Украины Херсоне, об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко. По его словам, это произошло в прибрежных районах города.

В прибрежных районах Херсона слышны взрывы, — написал Мрочко в своем Telegram-канале.

Он также сообщил о перебоях с электричеством, которые возникли в городе после взрывов.

Накануне на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Первыми сигнал тревоги услышали жители Днепропетровской области в 13:34 мск. После этого в 13:42 она распространилась на центральные районы Украины, еще через минуту — на западную часть страны. До этого воздушная тревога звучала в Днепропетровской области 5 декабря. Там сообщали о нескольких взрывах.

До этого сообщалось о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины. В Воздушных силах ВСУ заявляли об угрозе БПЛА во всех областях. В ведомстве предупреждали, что беспилотники летели на Хмельницкую область. На тот момент на Украине сирены звучали в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской и Черкасской областях.