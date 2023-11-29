Украинское СМИ сообщило о взрывах в Хмельницкой области «Общественное»: взрывы произошли в Хмельницкой области Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы происходят в Хмельницкой области на западе Украины, сообщает украинское издание «Общественное». В регионе ранее объявили воздушную тревогу.

В Хмельницкой области слышны звуки взрывов, сообщили наши корреспонденты, — отмечается в сообщении.

Подробностей издание не приводит. Между тем в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе БПЛА во всех областях. В ведомстве ранее предупредили, что беспилотники летят на Хмельницкую область. В настоящий момент на Украине сирены звучат также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской и Черкасской областях.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Херсоне третий раз за 28 ноября. Аналогичная информация прежде поступала от главы подконтрольной Киеву администрации города Романа Мрочко. При этом подробности происшествия не приводятся. Также сообщалось о взрывах, которые были слышны в городе Львове на западе Украины. Режим предупреждения об угрозе с воздуха в Львовской области не объявлялся.

Днем 27 ноября украинские власти объявляли воздушную тревогу на всей территории государства. В 13:22 по московскому времени тревога звучала в Киеве, во Львовской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.