СМИ сообщили о взрыве в украинском Николаеве «Общественное»: в украинском Николаеве раздался взрыв

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Взрыв прозвучал в городе Николаев на юге Украины, сообщает издание «Общественное. Новости», Других подробностей не приводится.

Кроме того, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ранее воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. В настоящее время она отменена.

Ранее глава военной администрации Херсона Роман Мрочко сообщил, что в прибрежных районах города прозвучали взрывы. После этого возникли перебои с электричеством.

8 декабря взрывы прогремели в Киеве. Военная администрация украинской столицы заявила о работе системы ПВО в городе и призвала жителей отправиться в укрытия.

Днем ранее воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Первыми сигнал тревоги услышали жители Днепропетровской области в 13:34 мск. После этого в 13:42 она распространилась на центральные районы Украины, еще через минуту — на западную часть страны. До этого воздушная тревога звучала в Днепропетровской области 5 декабря. Там сообщали о нескольких взрывах.