В Киеве произошли взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Киеве произошли взрывы, сообщило издание «Инсайдер». Военная администрация украинской столицы заявила о работе системы ПВО в городе и призвала жителей отправиться в укрытия. В настоящее время в Киеве звучит воздушная тревога.

7 декабря на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Первыми сигнал тревоги услышали жители Днепропетровской области в 13:34 мск. После этого в 13:42 она распространилась на центральные районы Украины, еще через минуту — на западную часть страны. До этого воздушная тревога звучала в Днепропетровской области 5 декабря. Там сообщали о нескольких взрывах.

Ранее во Львовской области Украины повредили объект инфраструктуры. Глава региональной администрации Максим Козицкий заявил, что ночью там произошел пожар. Около 05:00 мск в регионе также звучала воздушная тревога. По словам Козицкого, пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

27 ноября также по всей Украине властями была объявлена воздушная тревога. Сначала сигнал прозвучал в столице Украины. В 13:22 мск тревога звучала в Киеве, во Львовской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. В оставшихся регионах Украины тревогу объявили между 13:23 и 13:25.