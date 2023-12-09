Жители Херсона пожаловались на грабящих дома солдат ВСУ Жительница Херсона сообщила о случае ограбления квартир солдатами ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские военные грабят дома и квартиры, рассказала жительница Херсона, находящегося под контролем Киева. По ее словам, свои действия солдаты оправдывают нежеланием оставлять припасы российским бойцам. Полиция на жалобы граждан никак не реагирует, передает РИА Новости.

Зашли люди в военной форме в дом, в наш многоквартирный, и начали открывать двери первого подъезда... Я со второго подъезда спустилась с собакой, спрашиваю у них: «В чем дело?» Отвечают: «Тикай жинка... уйди!», начинают пихать. Я понимаю, что они начинают грабить наши пустые квартиры. И никто никак на это повлиять не может, — пожаловалась женщина.

Местные жители считают, что украинские военнослужащие таким образом готовятся к побегу, передает агентство. От ответов на соответствующие вопросы бойцы уклоняются, грубо отвечая гражданам, что это «не их дело».

Вот такие вот защитники... Вызывала сегодня полицейских. Никто не приехал в очередной раз, — отметила жительница.

Ранее сообщалось, что в Херсоне прогремело несколько взрывов. По словам главы городской военной администрации Романа Мрочко, они произошли в прибрежных районах населенного пункта. В результате ЧП фиксируются перебои с электричеством, добавил он.