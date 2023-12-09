В США забили тревогу из-за потерь военной техники ВСУ MWM: потери воентехники ВСУ заставили США задуматься о дальнейшей помощи Киеву

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Власти США задумались над целесообразностью поставок военной техники Вооруженным силам Украины, пишет Military Watch Magazine. По данным журнала, Вашингтон запретил Киеву выпускать американские танки M1 Abrams из-за страха, что неудачи на поле боя могут подмочить репутацию боевой машины.

Опасения в Соединенных Штатах по поводу того, что репутация лучшего американского танка M1 Abrams может быть также серьезно запятнана видеозаписями о боевых потерях, согласно ряду неподтвержденных сообщений, привели к тому, что США оказали давление на Украину, чтобы она отозвала машины с линии фронта, после того как первые были доставлены в сентябре, — уточнили авторы.

Кроме того, пишет журнал, ВСУ уже потеряли много техники, поставленной Западом, и по этой причине в США набирают обороты настроения против предоставления дополнительной военной помощи Украине. По мнению журналистов, если Запад прекратит поддерживать ВСУ, то они не смогут осуществлять «даже самые базовые функции».

Опасения США по поводу репутации техники ранее подтвердил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, танки Abrams и истребители F-16, которые Штаты и Запад передали ВСУ, плохо приспособлены к современным конфликтам, морозам и распутице. Он подчеркнул, что американские танки «будут хорошо вспыхивать».