Примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» умер после ранения на СВО Примкнувший к ВСУ актер Василий Кухарский умер на Украине

Фото: Театр на Подоле

Василий Кухарский

Примкнувший к ВСУ актер Василий Кухарский умер на Украине, сообщила пресс-служба театра на Подоле на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Артист скончался в результате ранения, полученного в зоне проведения военной операции. Из сообщения театра следует, что Кухарский погиб 7 декабря — практически сразу после своего 42-го дня рождения.

Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог вернуться к жизни, — говорится в публикации театра.

Кухарский, известный по ролям в популярных российских телевизионных сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовский войны», вступил в ряды ВСУ в прошлом году, а в сентябре этого года получил тяжелое ранение. Близкие актера собирали деньги на его реабилитацию, но она не принесла результатов.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни советский и украинский актер театра, кино и телевидения Сергей Кустов, известный по роли мушкетера в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Возвращение мушкетеров». Ему было 77 лет.

До этого стало известно о смерти украинского актера театра и кино Александра Крыжановского. Причиной стал инфаркт и сопутствующие осложнения. Прощание с заслуженным артистом Украины состоялось в Киевском академическом театре на Печерске. Там он последние 25 лет занимал должность директора и художественного руководителя.