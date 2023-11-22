Умер актер из фильма «Битва за Севастополь» На Украине умер актер из «Битвы за Севастополь» Александр Крыжановский

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Александр Крыжановский

Украинский актер театра и кино Александр Крыжановский умер на 67-м году жизни, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на сына артиста. Отмечается, что причиной его смерти стал инфаркт и сопутствующие осложнения.

Прощание с Крыжановским состоится в Киевском академическом театре на Печерске. Там он последние 25 лет занимал должность директора и художественного руководителя.



Крыжановский был заслуженным артистом Украины. Он известен прежде всего своими ролями в сериале «Возвращение Мухтара» и фильме «Битва за Севастополь».

Ранее сообщалось о смерти австралийского певца и актера Джонни Руффо, ему было 35 лет. В 2017 году у артиста диагностировали рак мозга, тогда он перенес операцию по удалению опухоли, однако через три года онкология вернулась. В августе прошлого года Руффо заявил, что заболевание прогрессировало до стадии, когда оно неизлечимо. Незадолго до смерти он выпустил мемуары «Нет финишной черты».

До этого стало известно, что американский актер Ричард Раундтри, известный зрителю по главной роли в фильмах про детектива Шафта, скончался на 82-м году жизни. Причина смерти не уточняется, но отмечается, что Раундтри в течение 30 лет боролся с раком поджелудочной железы.