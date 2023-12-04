Актер из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» умер на Украине Актер из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» Сергей Кустов умер на 78-м году жизни

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Ушел из жизни советский и украинский актер театра, кино и телевидения Сергей Кустов, известный по роли мушкетера в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Возвращение мушкетеров». О смерти артиста сообщила пресс-служба Первого академического театра для детей и юношества во Львове. Ему было 77 лет.

Ушел из жизни народный артист Украины Сергей Павлович Кустов — эпоха театральной истории Львова и всей страны, наш старший коллега, друг и наставник, — говорится в сообщении.

Причины смерти артиста не уточняются. Дату и место похорон объявят позднее.

Кустов служил во Львовском ТЮЗе (Первом академическом украинском театре для детей и юношества) с 1968 года. За 55 лет он сыграл более 100 ролей, самыми заметными стали роли Гамлета, Голохастова в спектакле «За двумя зайцами», а также Робин Гуда и Лукаша в «Лесной песне».

Ранее сообщалось, что украинский актер театра и кино Александр Крыжановский умер на 67-м году жизни. Причиной его смерти стал инфаркт и сопутствующие осложнения. Прощание с заслуженным артистом Украины состоялось в Киевском академическом театре на Печерске. Там он последние 25 лет занимал должность директора и художественного руководителя.