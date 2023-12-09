ВС России разбили ВСУ под Красным Лиманом: новости СВО на утро 9 декабря МО РФ сообщило о поражении трех бригад армии Украины под Красным Лиманом

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» нанесли поражение двум бригадам до Вооруженных сил Украины и одной бригаде нацгвардии на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, противник в районе Серебрянского лесничества потерял до 290 военнослужащих.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 8 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка под Красным Лиманом

Савчук заявил, что действиями подразделений мотострелкового соединения при поддержке огня артиллерии было нанесено поражение штурмовой группе 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Под огнём артиллерии оказались также живая сила и техника 63-й и 67-й механизированных бригад в районах Червоной Дибровы и Григоровки. Общие потери противника составили до 290 военнослужащих, рассказал офицер.

Он добавил, что артиллеристы группировки «Центр» также накрыли огнем три опорных пункта и более 30 артиллерийских позиций ВСУ.

Как ВС РФ сбили «Бабу-ягу»

Операторы беспилотников дальневосточного соединения ВДВ в районе Артемовска с помощью воздушного тарана сбили украинский гексакоптер, известный под названием «Баба-яга», сообщили в Министерстве обороны РФ. Сбитый дрон ВСУ доставлен в расположение подразделения. Оператор дрона несколько раз заходил над вражеским дроном, чтобы повредить ему винты, одна из попыток увенчалась успехом, дрон упал вместе с нашим дроном, рассказал один из офицеров ВДВ.

В Минобороны уточнили, что на следующим день аналогичным образом был ликвидирован БПЛА ВСУ, наблюдавший за российскими позициями.

Чего не хватает частям ВСУ под Авдеевкой

Артиллеристы 47-й бригады Вооруженных сил Украины, ведущей боевые действия в районе Авдеевки, сталкиваются с нехваткой и низким качеством поставляемых им снарядов, сообщила британская газета The Times после общения с украинскими военными у линии фронта. По словам бойцов, еще летом ситуация была совсем иной. Летом количество боеприпасов было в 10 раз больше, а их качество было лучше, рассказал корреспонденту издания артиллерист с позывным Физрук.

Он отметил, что в связи с этим открывать огонь приходится только в «критических ситуациях». Также собеседники издания сообщили о нехватке снаряжения, которое, по их словам, приходится закупать самостоятельно на личные деньги. При этом ситуация на польско-украинской границе затруднила доставку товаров.

Фото: МО РФ

К чему призвал сын Трампа

Дальнейшее предоставление финансовой помощи Украине не имеет смысла, заявил сын экс-президента США Дональд Трамп — младший. По его мнению, Вашингтону следует прекратить направлять в Киев денежные потоки.

Он также отметил, что шанс на победу у Украины есть лишь при условии финансирования со стороны американского военно-промышленного комплекса.

Что ЕС предложил Украине

Европейский союз предложил Украине гарантии безопасности, сообщил ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя объединения. Как отмечается, они будут включать военное сотрудничество и борьбу с дезинформацией.

Какая роль у Жоги в решении Путина выдвинуться на новый срок

Герой ДНР Артем Жога высказал чаяния народа по поводу необходимости выдвинуть кандидатуру Владимира Путина на выборы президента России в 2024 году, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он напомнил, что российский лидер и раньше соглашался участвовать в выборах, когда к нему обращались неофициально, фактически в личных беседах, по крайней мере, именно так происходило два предыдущих раза. Комбат «Спарты» Артем Жога просто высказал чаяния народа, о которых и я говорил неоднократно: нам необходим такой лидер, как Владимир Путин, подчеркнул Журавлев.

Что сказал Жога о выдвижении Путина

Решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента еще на один срок поднимет боевой дух россиян, участвующих в специальной военной операции на Украине, заявил председатель Народного совета ДНР Артем Жога. По его словам, боевой дух у военнослужащих поднимется «на тысячу процентов».

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Артем Жога

Кому предъявила обвинения СБУ

Служба безопасности Украины заподозрила Артема Жогу в «коллаборационной деятельности» и «пособничестве государству-агрессору», сообщила пресс-служба СБУ. В ведомстве напомнили, что ранее на Украине Жогу заочно приговорили к 12 годам тюрьмы за «участие в террористической организации» и «незаконных вооруженных формированиях».

Украинские следователи инкриминируют Жоге поддержку ополченцев в Донбассе в 2014 году и вступление вместе с сыном в батальон «Спарта», в котором он сблизился с командиром группы Арсеном Павловым с позывным Моторола, став его близким другом и соратником. После гибели Моторолы сын Жоги возглавил «Спарту» и принимал участие в боевых действиях против ВСУ, пока весной 2022 года не погиб под Волновахой. Затем командование «Спартой» перешло к его отцу.

СБУ указала, что 9 мая 2023 года Жога ездил в Москву, чтобы получить из рук президента РФ Владимира Путина звезду Героя России, которой посмертно наградили его сына. Кроме того, он присутствовал в Кремле при подписании договора о принятии в состав России новых регионов.

Кого оштрафовали за фейки об СВО

Компанию Google оштрафовали еще на 4 млн рублей за невыполнение предписания Роскомнадзора, решение вынес мировой судья 422-го судебного участка Москвы. Причиной стали публикации роликов на YouTube с ложной информацией о проведении специальной военной операции ВС РФ на Украине.

При этом Google грозил максимальный штраф — 6 млн рублей. Согласно материалам суда, сотрудники РКН нашли на YouTube ролики с недостоверной информацией о российских военнослужащих, погибших на Украине в ходе СВО. Ведомство потребовало от Google, который владеет видеохостингом, удалить ролики, но этого не было сделано.

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