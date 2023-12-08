Последние новости фронтов СВО 8 декабря: главные события, сводка военкоров «Рыбарь»: ВС РФ заняли тактически важную высоту на севере от Клещеевки

Фото: МО РФ

Российская армия контратаковала к юго-западу от села Работино и с юго-востока от Вербового на Запорожском направлении, передает WarGonzo. Какая сейчас ситуация на этом участке фронта СВО, что сегодня происходит у Бахмута, Крынок, Клещеевки, Крыма, берегов Днепра, о чем пишут военкоры 8 декабря?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Копаней 8 декабря 2023 года

«На Запорожском направлении ВС РФ провели контратаки к юго-западу от села Работино и с юго-востока от Вербового. ЛБС не изменилась. Российская артиллерия работала по ВСУ в Плавнях, Каменском, Степном (не путать с одноименными населенными пунктами на Угледарском и Донецком направлениях), Малых Щербаках и Новоданиловке. Украинская по ВС РФ — в Жеребянках, Коновалове, Нестерянке, Копанях, Новопрокоповке и Вербовом», — пишет WarGonzo.

«Два майора» сообщили, что на Запорожском фронте ВСУ утром предприняли очередную попытку прорваться западнее Работино, но артиллеристы и операторы FPV-дронов ВС РФ своевременно нанесли удар по пехоте украинцев.

«Днем враг провел артподготовку по нашим позициям у Вербового и попытался занять их. Стрелковым огнем подразделения ВС России рассеяли пехоту противника и перешли в контратаку, заняв несколько опорных пунктов противника», — отметили авторы канала.

Readovka рассказала, что на Ореховском участке ВСУ безуспешно атаковали к западу от Работино.

«Тем временем наши бойцы атаковали со стороны Новофедоровки. На Времевском выступе без изменений — русская армия наступает в направлении Старомайорского и Урожайного», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Клещеевки, Андреевки 8 декабря 2023 года

«На Артемовском (Бахмустком) направлении ВС России продвинулись южнее Берховского водохранилища, сообщают о взятии опорных пунктов противника в садовом центре „Вальяновский питомник“. Армия России подошла к окраинам н. п. Богдановка. Расширена зона контроля к югу от Хромово. Еще южнее, у Клещеевки, взяты значимые высоты, идет зачистка местности», — пишут «Два майора».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Рыбарь» пишет, что на южном фланге Бахмута ВС РФ овладели тактически важной высотой на севере от Клещеевки.

«Но для освобождения юго-западного фланга нужно занять расположенные к юго-западу высоты и так называемый Клещеевский хребет. В случае успешного продвижения и занятия хребта облегчится восстановление позиций под Андреевкой. Что же касается наступления на Часов Яр, работы предстоит много: выход возможен со стороны Богдановки и Григоровки, за которые только предстоит начать бои. А после на северной окраине Часова Яра проблем доставят несколько урочищ, рудник и карьер. Наступление со стороны Красного развивать тяжелее — придется идти через низину», — отметил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Херсонское направление. Ситуация у Крынок, Крыма, берегов Днепра, Херсона 8 декабря 2023 года

«На Херсонском направлении враг наращивает усилия вблизи Крынок: пополняет личный состав и пытается расширить зону контроля. Вчера поступала информация о намерениях противника организовать высадку нового десанта с другого участка фронта с Днепровского лимана на Кинбурнский полуостров. Внимание наших наблюдательных пунктов было сосредоточено на выявлении катеров противника. Авиация ВС России наращивает применение ФАБ с УМПК по вражеским объектам и скоплениям личного состава», — пишут «Два майора».

«Рыбарь» передает, что на Херсонском направлении ВСУ несколько раз попытались расширить зону контроля к югу от так называемых теплиц в Крынках.

«Тем не менее в результате точных авиационно-бомбовых ударов российских войск противник с потерями отступил», — отметили авторы канала.

WarGonzo сообщил, что на Херсонско-Крымском направлении встречные бои в Крынках.

«Украинские морпехи под плотными ударами средств дальнего поражения ВС РФ. Также под обстрелами позиции ВСУ в Велетенском, Херсоне, Антоновке, Приднепровском, Понятовке, Токаревке и Тягинке. Российские — в Голой Пристани, Алёшках, Пойме, Песчановке, Подстепном и Казачьих Лагерях», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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