ВС России атаковали военные объекты в Харькове «Иди и смотри»: ВС России нанесли удары по военным объектам в Харькове

Фото: t.me/dsns_telegram

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщает, что ВС России минувшей ночью атаковали военные объекты и инфраструктуру в Харькове. По данным канала, атака производилась также в Харьковской области. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Удары пришлись по военным объектам и инфраструктуре в промзоне, — сообщил каналу местный житель.

Утром 8 декабря издание «Инсайдер» писало, что в Киеве раздались взрывы. Военная администрация украинской столицы заявила о работе системы ПВО в городе и призвала жителей отправиться в укрытия. Также в Киеве звучала воздушная тревога.

До этого Минобороны России заявило, что глубинная разведка группировки войск «Запад» на Купянском направлении ликвидировала склад стрелкового оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ), произведенного в странах НАТО. Особенностью операции в оборонном ведомстве назвали тот факт, что разведчики сделали это в тылу противника.

Старший разведчик с позывным Фролл подчеркнул, что пробраться в тыловые районы ВСУ им помогли погодные условия, рассеянность противника и их боевые порядки. В Минобороны уточнили, что разведчики, выполнив боевую задачу, незаметно и без потерь вернулись в свои подразделения.