Военные РФ взорвали склад оружия НАТО в тылу ВСУ на Купянском направлении Минобороны: разведка ВС РФ взорвала склад оружия НАТО в тылу ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Глубинная разведка группировки войск «Запад» на Купянском направлении ликвидировала склад стрелкового оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ), произведенного в странах НАТО, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Особенностью операции в оборонном ведомстве назвали тот факт, что разведчики сделали это в тылу противника.

Старший разведчик с позывным Фролл подчеркнул, что пробраться в тыловые районы ВСУ им помогли погодные условия, рассеянность противника и их боевые порядки. В Минобороны уточнили, что разведчики, выполнив боевую задачу, также незаметно и без потерь вернулись в свои подразделения.

Зачастую мы даже не встречаем сопротивления, потому что или нас вовсе не замечают, или принимают за своих, либо мы успеваем провести быстрый рывок и уничтожить на месте наблюдателей, — рассказал он.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что подразделения российских войск ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области. По его словам, в районе населенного пункта Липцы накрыли огнем склад 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30, добавил он.