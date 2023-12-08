Военкор рассказал, на сколько хватит ВСУ обещанных Германией снарядов Военкор Живов: снарядов из Германии ВСУ хватит максимум на месяц-два

Фото: МО Украины

Обещанных Германией 300 тысяч снарядов Вооруженным силам Украины хватит максимум на два месяца, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Алексей Живов. Он привел расчеты, по которым ВСУ делают до 25 тысяч выстрелов в день.

Противник стреляет тоже до 25 тысяч в день. Значит — запаса в 300 тысяч снарядов [ВСУ] хватит дней на 12. Если будут экономить и выцеливать, растянут на месяц, максимум на два, — пришел к выводу Живов.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Евросоюз поставит Киеву 1 млн артиллерийских снарядов не раньше марта 2024 года. По его словам, реализации плана ЕС помешало «очень много бюрократии». Кроме того, он назвал жалким состояние оборонной промышленности Объединения.

Как пишет Reuters, Украина в 2023 году получила от Евросоюза лишь 480 тысяч боеприпасов вместо обещанного 1 млн. При этом ключевая инициатива Брюсселя по снабжению Киева оружием позволила произвести только 60 тысяч артиллерийских снарядов, сказано в публикации.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее признавался, что финансовая помощь украинскому государству со стороны США переживает критический момент. По его словам, проблемы возникают в связи с отсутствием «гибкости» по вопросам объема поддержки.