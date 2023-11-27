«Критический момент»: в Белом доме признали проблемы с помощью Украине Кирби: в вопросе помощи Украине от США наступил критический момент

Фото: МО США

Финансовая помощь украинскому государству со стороны Соединенных Штатов переживает критический момент, признался на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, проблемы возникают в связи с отсутствием «гибкости» по вопросам объема поддержки. Трансляция пресс-конференции опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Вы видели, что в случае с Украиной пакеты помощи, которые мы предоставляли, выделяются с меньшим приростом с точки зрения того, сколько направляется денег. Потому что у нас уже нет той гибкости, которая была раньше, в плане объема помощи, которая может быть предоставлена в рамках каждого пакета. Наступил критический момент, — сказал Кирби.

При этом он указал, что используемый Штатами подход к Израилю сейчас не предусматривает введения ограничений на военную помощь. Кирби отметил, что политическая стратегия Вашингтона «дает свои результаты».

Ранее лидер демократов Чак Шумер сообщил, что сенат Конгресса США 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другим целям «национальной безопасности». По его заявлению, рассмотрение законопроекта является «одной из важнейших задач, которую необходимо решить» членам конгресса.