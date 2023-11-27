В США не нашли причин ограничивать военную помощь Израилю Кирби: подход США к Израилю не предусматривает ограничений на военную помощь

Фото: МО США

Используемый США в настоящее время подход к Израилю не предусматривает введения ограничений на военную помощь, заявил в ходе брифинга для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он выразил надежду на продление гуманитарной паузы к секторе Газа.

Кирби попросили прокомментировать предложение демократов выдвинуть условия для оказания военной помощи еврейскому государству.

Подход, который мы используем в настоящее время [по отношению к Израилю], работает, — ответил представитель Белого дома, добавив также, что американская политика «дает свои результаты».

Кроме того, Кирби сообщил, что США выступают за продление гуманитарной паузы в Газе сверх дополнительных двух дней. По его словам, Вашингтон считает, что это зависит от того, продолжит ли палестинское радикальное движение ХАМАС освобождать заложников. Представитель американской администрации напомнил, что изначально рассчитанная на четыре дня гуманитарная пауза будет продлена до утра четверга, 30 ноября. По словам Кирби, соглашение привело к остановке боевых действий и увеличению объема поставок гуманитарной помощи. При этом, чтобы продлить паузу, ХАМАС обязалось в течение двух дополнительных дней освободить еще 20 женщин и детей.

Представитель Белого дома рассказал, что администрация президента США Джо Байдена «днем и ночью» работала над достижением договоренностей по продлению гуманитарной паузы. По заверению чиновника, «вся команда по национальной безопасности продолжат заниматься этим вопросом».

Ранее сообщалось, что сенат Конгресса США 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другим целям «национальной безопасности». По словам лидера демократов в сенате Чака Шумера, рассмотрение законопроекта является «одной из важнейших задач, которую необходимо решить» членам конгресса.

При этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что США могут ввести ограничения на поставки оружия Израилю. Так он высказался о словах главы Белого дома о том, что введение условий военной помощи является «стоящей идеей». Советник американского лидера отметил, что в Вашингтоне считают эффективным подход с целью урегулирования палестино-израильского конфликта, поскольку он позволяет достигать результатов.