Белый дом может ограничить поставки оружия Израилю

Фото: МО США

США могут ввести ограничения на поставки оружия Израилю, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS. Так он высказался о словах главы Белого дома Джо Байдена о том, что введение условий военной помощи является «стоящей идеей».

Он ответил на вопрос и признал идею, — сообщил Салливан.

Советник американского лидера отметил, что в Белом доме считают эффективным подход с целью урегулирования палестино-израильского конфликта, поскольку он позволяет достигать результатов. Салливан заявил о возвращении домой заложников, временном прекращении боевых действий, а также о поставках гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что палестинское движение ХАМАС до сих пор не отпустило ни одного американского заложника. По его мнению, это говорит о неуважении к Соединенным Штатам Америки и их властям. Экс-глава Белого дома добавил, что это печальный и темный период для страны.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена намерена передать Израилю партию высокоточных бомб на сумму в $320 млн. Речь идет о поставках планирующих бомб семейства Spice, разработанных израильской компанией Rafael. В рамках договоренностей между двумя странами дочернее предприятие Rafael USA передаст боеприпасы головной компании, которая доставит их израильским военным.