Трамп рассказал, как ХАМАС унизило США Трамп недоволен отсутствием американцев среди освобожденных пленников ХАМАС

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Палестинское движение ХАМАС до сих пор не отпустило ни одного американского заложника, это говорит о неуважении к Соединенным Штатам и их властям, написал в соцсети Truth Social экс-президент США Дональд Трамп. Он назвал такое развитие событий печальным и темным периодом для Америки.

Кто-нибудь заметил, что ХАМАС вернуло людей из других стран, но до сих пор не возвратило ни одного американского заложника? У этого есть только одна причина — отсутствие уважения к нашей стране и ее руководству, — говорится в сообщении.

Ранее в рамках обмена пленными ХАМАС освободило 13 израильтян, в том числе четверых детей. В свою очередь израильская сторона выпустила из тюрем 39 палестинцев. Благодаря посредникам из Катара ХАМАС также отпустило 10 подданных Таиланда и одного гражданина Филиппин, на которых не распространялись условия сделки.

Сегодня, 26 ноября, ХАМАС должно отпустить еще одну группу заложников. Накануне канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху получила список заложников, которых палестинское движение пообещало освободить в воскресенье. Информация об их скором освобождении была передана семьям.

До этого израильская армия получила подтверждение от Международного комитета Красного Креста о передвижении второй группы заложников, удерживаемых ранее движением ХАМАС. Представители Красного Креста передали заложников в Египет.