В ЦАХАЛ подтвердили освобождение 13 израильтян и четырех граждан Таиланда

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильская армия получила подтверждение от Международного комитета Красного Креста о передвижении второй группы заложников, удерживаемых ранее движением ХАМАС, к пограничному контрольно-пропускному пункту «Рафах» на границе Газы и Египта, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Среди освобожденных 13 израильтян и четверо граждан Таиланда.

Некоторое время назад представители Красного Креста передали заложников в Египет. Согласно информации, переданной Армии обороны Израиля, были переданы 17 заложников, включая 13 израильтян и 4 заложников с гражданством Таиланда, — заявили в ЦАХАЛ.

Позже в армейское пресс-службе уточнили, что заложники уже прошли через пропускной пункт «Рафах». Сейчас колонна с освобожденными движется по египетской территории в сторону границы с Израилем. В свою очередь, Движение ХАМАС заявило, что освобождение тайских заложников состоялось при посредничестве Эрдогана.

Договоренность между ХАМАС и ЦАХАЛ была достигнута в минувшую среду, 22 ноября. В рамках соглашения обе стороны прекратят боевые действия на четыре дня для обмена десятков заложников. Кроме того, объявленное перемирие позволит передать гуманитарную помощь жителям сектора Газа. Ожидается, что каждый день на территорию анклава будут прибывать по меньшей мере 200 грузовиков с гуманитарным грузом и четыре грузовика с топливом и бытовым газом. Также в южной части Израиля будут приостановлены все полеты.