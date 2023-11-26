Израиль получил список заложников, которых должно отпустить ХАМАС

Фото: Mohammed Nasser/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху получила список заложников, которых ХАМАС пообещало освободить в воскресенье, пишет газета Haaretz. Информация об их скором освобождении была передана семьям.

Израиль получил список заложников, которые, как ожидается, будут освобождены позднее в воскресенье. Информация была передана семьям заложников, — заявили израильские власти.

Недавно израильская армия получила подтверждение от Международного комитета Красного Креста о передвижении второй группы заложников, удерживаемых ранее движением ХАМАС, к пограничному контрольно-пропускному пункту «Рафах» на границе Газы и Египта. Среди освобожденных были 13 израильтян и четверо граждан Таиланда.

Договоренность между ХАМАС и ЦАХАЛ была достигнута в минувшую среду, 22 ноября. В рамках соглашения обе стороны прекратят боевые действия на четыре дня для обмена десятков заложников. Кроме того, объявленное перемирие позволит передать гуманитарную помощь жителям сектора Газа. Ожидается, что каждый день на территорию анклава будут прибывать по меньшей мере 200 грузовиков с гуманитарным грузом и четыре грузовика с топливом и бытовым газом. Также в южной части Израиля будут приостановлены все полеты.