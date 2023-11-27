Сенат Конгресса США назначил дату голосования по помощи Украине и Израилю Сенат США проголосует по запросу Байдена о помощи Израилю и Украине 4 декабря

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сенат Конгресса США 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другим целям «национальной безопасности», передает Politico слова лидера демократов в сенате Чака Шумера. По его заявлению, рассмотрение законопроекта является «одной из важнейших задач, которую необходимо решить» членам конгресса.

Я намереваюсь вынесли президентский пакет дополнительной помощи по национальной безопасности 4 декабря, — отметил политик.

Ранее министр обороны страны Ллойд Остин сообщил, что Украина получит от США дополнительный пакет помощи на сумму $100 млн. По его словам, в рамках пакета Украине передадут противотанковые вооружения, боеприпасы для артиллерии и ракеты для систем ПВО. После этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор констатировал, что украинский конфликт оставил США ни с чем, военные запасы Вашингтона истощены, а «война на Украине проиграна».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов резюмировал, что очередной пакет военной помощи США стал успокоительной пилюлей для киевских властей, которые находятся на грани полного коллапса. На грани коллапса находится и положение Украины на фронте, заключил дипломат.