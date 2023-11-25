«Осталось немного»: в США подсчитали убытки после поставок помощи Киеву Макгрегор: США потратили почти все запасы вооружения на поставки Киеву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Украинский конфликт оставил США ни с чем, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Twitter (X). По его словам, военные запасы Вашингтона истощены, а «война на Украине проиграна».

Мы отправили Украине почти все наши военные запасы, системы вооружения и боеприпасы. У нас осталось не так уж и много. Война на Украине проиграна, — заявил аналитик.

Также Макгрегор подчеркнул, что украинская армия находится на грани развала из-за высокого уровня дезертирства среди военных. По словам экс-советника главы Пентагона, командиры сдают в плен целые подразделения из-за невозможности эвакуации раненых.

Ранее экс-советник заявил, что у ВСУ не будет никаких шансов остановить российские войска, если они захотят пойти на Киев. У РФ есть резервы, чтобы усилить давление на Украину и дойти до польской границы, констатировал Макгрегор. Также он заявлял, что Украина была нужна американским властям как инструмент нападения на Россию: целью было нанести ей вред, уничтожить РФ, изменить российское государство, отмечал эксперт. По его мнению, такая политика США привела к гуманитарной катастрофе для украинского народа, причем президент Украины Владимир Зеленский осознает, что стремительно теряет поддержку Запада.