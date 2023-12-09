Жога назвал выдвижение Путина в президенты духоподъемным решением Жога: выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух в зоне СВО

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента на еще один срок поднимет боевой дух россиян, участвующих в специальной военной операции на Украине, заявил РИА Новости председатель Народного совета ДНР Артем Жога. По его словам, боевой дух у военнослужащих поднимется «на тысячу процентов».

Президент России 8 декабря сообщил Жоге о своих планах баллотироваться на новый президентский срок, это заявление прозвучало в Кремле, когда там проходило неформальное общение главы государства с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» Героев России.

Выдвижение Владимира Путина поднимет боевой дух наших ребят на тысячу процентов, потому что он наш верховный главнокомандующий, мы ему доверяем, мы полностью ему верим и готовы выполнять все задачи, боевые задачи, которые он нам поставит, — подчеркнул Жога.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил NEWS.ru, что решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на новый срок было ожидаемым, потому что он настоящий патриот, боец и лидер нации, который осознает свою ответственность за судьбу страны. Он напомнил, что поддержал это выдвижение еще в феврале 2023 года, а в мае такое же решение принял и съезд партии.