Ребенок погиб под обстрелами в Горловке: как ВСУ атакуют РФ 8 декабря

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрела погиб 13-летний мальчик. Беспилотники совершили налет на Белгородскую область. А в Керчи произошел пожар на газопроводе, правоохранители допускают, что это могла быть диверсия. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Ребенок погиб в результате обстрела в ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 19 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 39).

Под обстрелы попали районы Донецка и Горловки, а также Ясиноватский район. Повреждения получили шесть жилых домов. В Горловке в результате украинских ударов оказались обесточены 28 трансформаторных подстанций и пять котельных. Без света и тепла временно остались почти 3,3 тысячи человек.

В Петровском районе Донецка БПЛА сбросил взрывное устройство. Пострадали две женщины 1970 и 1979 годов рождения. В Горловке под обстрелами погиб мальчик 2010 года рождения, сообщил глава администрации города Иван Приходько.

Фото: t.me/Prikhodko1970 Место гибели Ильи. Прямое в дом, в котором находился мальчик

«В результате обстрела поселка шахты „Кочегарка“ со стороны украинских нацистов погиб 13-летний мальчик. Светлая память невинно убиенному», — написал он в своем Telegram-канале.

За минувшие сутки на Донецком направлении украинские войска совершили 12 обстрелов из артиллерии и РСЗО. На Горловском направлении — шесть обстрелов. На Ясиноватском направлении зафиксирован один артобстрел. Всего по населенным пунктам ДНР украинские войска выпустили 82 снаряда.

Кроме того, накануне возле села Веселая Гора в ДНР российские средства противовоздушной обороны сбили украинский военный самолет Су-25.

Пожар произошел на газопроводе в Керчи

Рано утром 8 декабря пожар произошел на газопроводе в Керчи. В это время газ продолжал выходить под давлением из сети. Возгорание удалось потушить в течение пары часов, для этого временно пришлось отключить восточную котельную, которая снабжает теплом 30 тысяч горожан.

В результате возгорания оказалась частично повреждена расположенная поблизости линия электропередачи. Как утверждает Telegram-канал WarGonzo, в качестве одной из версий происшествия правоохранители рассматривают диверсию.

Беспилотник перехватили под Воронежем

Накануне днем над Воронежской областью с помощью средств радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Системами РЭБ обнаружен и перехвачен беспилотный летательный аппарат. Жертв и разрушений нет. Ситуацию в регионе держу под контролем», — написал он.

БПЛА совершили налет на Белгородчину

7 декабря украинские войска обстреливали населенные пункты Белгородской области из артиллерии, РСЗО и минометов. Под огнем оказались Журавлевка (один прилет), Мокрая Орловка (десять прилетов), Графовка (четыре прилета), Белянка (три прилета), хутор Мухин (пять прилетов) и пограничный КПП «Шебекино» (два прилета).

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, никто из местных жителей не пострадал. Повреждения получили три частных жилых дома и административное здание в Графовке. В домах выбило стекла, посекло заборы и кровлю.

ВСУ продолжали атаковать регион с помощью беспилотников. В Наумовке, Козинке и Сподарюшино дроны сбросили по одному взрывному устройству. В Коновалове БПЛА сбросил два осколочных боеприпаса. Кроме того, Сподарюшино также атаковали два дрона-камикадзе. Обошлось без последствий на земле.

ВСУ обстреляли деревню в Курской области

7 декабря во второй половине дня украинские войска обстреляли деревню Елизаветовку в Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, повреждения получили два жилых дома.

«Обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Насчитали десять прилетов. Повреждения получили два домовладения», — сообщил чиновник в своем Telegram-канале.

Херсонщину и Запорожье обстреляли из артиллерии

В минувшие сутки украинские войска продолжали обстреливать из артиллерии населенные пункты Херсонской и Запорожской областей. По данным Telegram-канала WarGonzo, на Херсонщине прилеты зафиксировали в Алешках, Казачьих Лагерях, Песчановке, Пойме, Подстепном и Голой Пристани.

Тем временем в Запорожье под удары попали Вербовое, Новопрокоповка, Жеребянки, Копани, Коновалово и Нестерянка. Минобороны РФ информацию об обстрелах не комментировало.

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