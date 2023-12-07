В Воронежской области перехватили беспилотник Губернатор: силы РЭБ перехватили беспилотник в Воронежской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Беспилотник перехвачен и уничтожен системами радиоэлектронной борьбы на территории Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал, каких-либо разрушений также зафиксировано не было.

На территории Воронежской области системами РЭБ обнаружен и перехвачен беспилотный летательный аппарат. Жертв и разрушений нет. Ситуацию в регионе держу под контролем. Благодарен нашим военнослужащим за эффективную работу! — написал глава региона.

В ноябре Telegram-канал SHOT сообщал, что украинский дрон «Фурия» потерпел крушение у железнодорожной станции в Воронежской области. По его информации, аппарат обнаружил местный житель, который прогуливался в лесу около своего дома. В публикации уточняется, что БПЛА был оборудован камерой, однако взрывных устройств на нем не обнаружили. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее корабли Черноморского флота приняли участие в учениях, посвященных отработке мероприятий по уничтожению беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны РФ, учения проводились в акватории Керченского пролива с применением ракетных и артиллерийских стрельб.