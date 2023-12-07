Корабли Черноморского флота провели учения по уничтожению беспилотников

Фото: МО РФ

Корабли Черноморского флота приняли участие в учениях, посвященных отработке мероприятий по уничтожению беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ. По данным ведомства, учения проводились в акватории Керченского пролива с применением ракетных и артиллерийских стрельб. Подчеркивается, что экипажи кораблей выполняли упражнения в темное время суток для повышения выучки.

Учения проводились в несколько этапов, отметили в Минобороны РФ. На первом этапе экипаж малого противолодочного корабля отработал комплекс действий, предусмотренных на случай обнаружения беспилотника противника. По дрону был применен зенитный ракетный комплекс «Оса», устанавливаемый на корабли. На втором этапе учений были отработаны действия по уничтожению безэкипажных катеров.

В ходе учения, по данным от средств наблюдения, в районе выполнения задач ОБК были обнаружены БЭК противника, которые были условно уничтожены огнем артиллерии и реактивной бомбометной установки (РБУ), — говорится в сообщении.

На кадрах, опубликованных Министерством обороны РФ, можно увидеть работу ЗРК «Оса». Также на них показано применение других корабельных вооружений.

Как сообщалось ранее, 5 декабря российским военным удалось сорвать атаку беспилотников ВСУ в Брянской области. Всего было уничтожено три украинских аппарата, еще три беспилотника удалось перехватить.