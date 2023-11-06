SHOT: украинская «Фурия» потерпела крушение у ж/д станции под Воронежем

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил о падении украинского беспилотника «Фурия» у железнодорожной станции в Воронежской области. По его информации, дрон обнаружил житель села Валентиновка Кантемировского района. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал уточнил, что мужчина прогуливался по лесу возле своего частного дома, где и наткнулся на украинский беспилотник самолетного типа. В публикации говорится, что прибывшие на место сотрудники оперативных служб идентифицировали упавший дрон как «Фурию».

По данным SHOT, он был оборудован камерой, однако взрывных устройств обнаружено не было. В публикации уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны перехватила беспилотник над Стародубским муниципальным округом. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Минобороны РФ также сообщало о ликвидации четырех дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями.