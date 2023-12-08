Пожарные потушили возгорание на газопроводе в Керчи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар на газопроводе в Керчи был потушен, рассказал телеканалу РЕН ТВ заместитель главы города Олег Шевченко. По его словам, во время ликвидации возгорания специалисты отключили восточную котельную, снабжающую теплом 30 тысяч горожан. Кроме того, в районе Войково и в селе Глазовка Ленинского района наблюдаются проблемы с газоснабжением.

Шевченко подчеркнул, что властям города известно о наличии проблем с газоснабжением в отдельных районах Керчи. По его словам, аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий пожара. Предполагается, что проблема будет устранена до конца текущего дня.

О пожаре на газопроводе в Керчи стало известно примерно в 06:00 по московскому времени в пятницу, 8 декабря. Уточнялось, что газ продолжал выходить из сети под давлением. Кроме того, в результате пожара была частично повреждена линия электропередачи. В настоящее время специалисты проводят проверку, чтобы выяснить причины возгорания.

Как сообщалось ранее, на улице Туристской в Санкт-Петербурге произошел пожар в двухкомнатной квартире. Сотрудникам МЧС понадобилось около двух часов на ликвидацию возгорания. К тушению пожара привлекли 23 человека, а также задействовали пять единиц спецтехники.