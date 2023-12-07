Квартира загорелась на 11-м этаже дома комфорт-класса В Петербурге сотрудники МЧС потушили горящую двухкомнатную квартиру

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар произошел вечером в четверг, 7 декабря, в двухкомнатной квартире на Туристской улице на северо-западе Санкт-Петербурга, сотрудникам МЧС на борьбу с огнем потребовалось около двух часов, сообщили в городском ведомстве. Всего на месте ЧП работали 23 человека личного состава, было задействовано пять спецмашин.

В двухкомнатной квартире площадью 42 кв. м. происходило горение обстановки на площади 18 кв. м. Сведения о пострадавших уточняются, — сообщили в МЧС.

В то же время телеканал 78.ru уточняет, что пожар произошел на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК «Гуси-Лебеди» и ему был присвоен повышенный ранг 1-БИС. Очевидцы рассказали, что видели, как пламя пробивалось из окон. Канал также утверждает, что хозяйка квартиры получила множественные ожоги.

Накануне в Санкт-Петербурге горело здание консерватории имени Римского-Корсакова. Пламя выбивалось из окон второго, третьего и четвертого этажей. Информации о пострадавших не поступало. Здание расположено на Театральной площади, напротив Мариинского театра. С 2012 года оно находилось на реконструкции, сдача была намечена на 2024-й. Причины возгорания устанавливаются.