В Госдуме раскрыли роль Жоги в решении Путина выдвинуться на новый срок Депутат Журавлев: Жога выразил чаяния народа по поводу участия Путина в выборах

Фото: kremlin.ru

Артем Жога

Герой ДНР Артем Жога высказал чаяния народа по поводу необходимости выдвинуть кандидатуру Владимира Путина на выборы президента России в 2024 году, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он напомнил, что российский лидер и раньше соглашался участвовать в выборах, когда к нему обращались неофициально, фактически в личных беседах, по крайней мере именно так происходило два предыдущих раза.

Комбат «Спарты» Артем Жога просто высказал чаяния народа, о которых и я говорил неоднократно: нам необходим такой лидер, как Владимир Путин, особенно во времена испытаний, которым сейчас подвергается наша страна, — сказал Журавлев.

Глава государства сообщил об участии в предстоящих президентских выборах в 2024 году Герою ДНР Артему Жоге после церемонии вручения медалей «Золотая звезда». Жога сообщил, что готов стать доверенным лицом Путина на выборах, если ему поступит такое предложение.

После этого представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что предвыборная кампания Владимира Путина фактически началась, но де-юре — пока нет. По его словам, главе государства сначала нужно зарегистрироваться кандидатом на грядущие выборы и выполнить все формальности.