ЕС предложил Украине гарантии безопасности

Фото: МО Украины

Европейский Союз (ЕС) предложил Украине гарантии безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя объединения. Как отмечается, они будут включать военное сотрудничество и борьбу с дезинформацией.

Мы предложили украинцам пакет, который называется «Гарантии безопасности» и который имеет военный компонент. Это кооперация по венным материалам — наш вклад в армию Украины. Во-вторых, это тренировка солдат Украины. В третьих, это посмотреть, как мы можем больше интегрировать индустрию обороны Украины в нашу. А еще это борьба с дезинформацией и кибербезопасность. Это все — часть пакета, — сказал представитель ЕС.

Ранее официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что Париж намерен завершить переговоры и подписать соглашение с Украиной по гарантиям безопасности уже к началу 2024 года. По ее словам, сейчас продолжается работа по подготовке договоренностей.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал статью под названием «В центре бури», где выразил мысль, что наиболее весомой гарантией безопасности для Украины может быть членство страны в Евросоюзе. Между тем первый заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США стремятся подтолкнуть Россию в конце 2024 года к переговорам с Украиной на условиях, приемлемых для Киева.