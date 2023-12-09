Российские десантники сбили украинскую «Бабу Ягу» под Артемовском МО: десантники РФ сбили гексакоптер ВСУ «Баба Яга» с помощью воздушного тарана

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Операторы беспилотников дальневосточного соединения ВДВ в районе Артемовска с помощью воздушного тарана сбили украинский гексакоптер, известный под названием «Баба Яга», сообщили ТАСС в Министерстве обороны РФ. Сбитый дрон ВСУ доставлен в расположение подразделения.

Практически в сумерках был замечен вражеский БПЛА, в простонародье называемый «Баба Яга». Он сбросил на наши позиции четыре мины, было принято решение этот беспилотник сбить нашим квадрокопером. Оператор дрона несколько раз заходил над вражеским дроном, чтобы повредить ему винты, одна из попыток увенчалась успехом, дрон упал вместе с нашим дроном, — рассказал один из офицеров ВДВ.

В Минобороны уточнили, что на следующим день аналогичным образом был ликвидирован БПЛА ВСУ, наблюдавший за российскими позициями.

Гексакоптер «Баба Яга» представляет собой боевую модернизацию сельскохозяйственного дрона. Он может нести заряд весом до 50 килограммов. Беспилотник оснащен несколькими радиоканалами, защищенными от средств РЭБ. Он может совершать автономный полет по заранее составленному маршруту.

Ранее МО РФ сообщило, что расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и гаубиц «Мста-Б» тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили склад с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт ВСУ на Артемовском направлении. В российском оборонном ведомстве отметили, что расчеты гаубиц были слажены и каждый военнослужащий знал свою задачу.