Как решение Путина участвовать в выборах скажется на СВО? Мнения военкоров «Военная хроника»: ВС РФ зашли на опорник ВСУ «Остров» в районе Клещеевки

Фото: kremlin.ru

Готовность Владимира Путина участвовать в президентских выборах, успехи ВС РФ в районе Клещеевки, последствия мобилизации на Украине, новый боевой комплект «Стрелок» для армии России, статья The Washington Post о нехватке личного состава в ВСУ — российские военкоры 8 декабря в своих Telegram-каналах обсуждают новости спецоперации. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«Поступают сообщения, что ВС РФ зашли на опорник ВСУ «Остров» в районе Клещеевки (южный фланг Артемовска). Вчера вечером и ночью ВСУ пробовали вернуть позиции, но не вышло. Опорник пока в серой зоне, бои вокруг него также не прекращаются. «Остров» находится на господствующей высоте в километре к западу от Клещеевки. Через него проходит главная дорога в село. При этом в самой Клещеевке продолжают оставаться подразделения ВСУ, что ещё сильнее осложняет для украинских войск действия в этом районе, — сообщил источник,

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«Судя по тому, в какой обстановке, в каком месте, при каких обстоятельствах и по чьей просьбе Владимир Путин сказал, что будет участвовать в выборах президента России, переговоров с Украиной не будет в ближайшее время не только на условиях Украины, но и на каких-либо еще. Скажем, на условиях Запада. Если они и могут быть, то, судя по всему, только при условии о капитуляции Киева. Во всяком случае сейчас это все выглядит именно так. Другие переговоры нам не нужны. И вообще, лучше просто без переговоров забирать свое», — написал журналист.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин с Артёмом Жогой, отцом Героя России и Героя ДНР Владимира Жоги, перед началом торжественного мероприятия по случаю празднования Дня Героев Отечества

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«Даже если отбросить пропагандисткий подтекст, а киевский режим сейчас пытается выглядеть в глазах западных кураторов максимально уязвимо, уже можно констатировать, что мобилизационные мероприятия у противника идут с огромными проблемами. На фоне авторитарных методов комплектования ВСУ карательные команды военкоматов получают все больше возможностей действовать агрессивно и вне рамок закона. Чем это может закончится? Серьезными проблемами с морально-психологическим состоянием личного состава. И для нас это хорошо. Киевский режим при всех попытках маскироваться под либерально-демократическое правительство все больше скатывается к тоталитарным подходам. Границы закрыты, насильственная мобилизация, атрофия правовых норм. Судя по тому, как сейчас Киев решает проблемы, дальше гайки будут закручивать еще больше», — написал он.

По мнению военкора, для тех украинцев, кто не хочет вступать в ряды ВСУ, сейчас есть два пути.

«Бежать из страны либо стремиться к нам в плен. Причем в условиях политического кризиса и разборок между командами западных кураторов Киева дальше и правда там будет только хуже. Карательные команды уже работают в тренажерных залах, на рынках, на предприятиях. Отсутствие техники, вооружения, авиации противник пытается компенсировать количеством необученного личного состава», — добавил журналист.

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«Концерн „Калашников“ начал поставки в российскую армию новой модели комплекта боевого снаряжения „Стрелок“. Он включает в себя бронежилет „Корсет плюс“, модули дополнительной защиты, набор подсумков, рейдовый рюкзак на 30 литров и транспортировочную сумку. До конца года заказчику планируется отгрузить 25 тысяч комплектов. Бронежилет обеспечивает защиту по классу БР5 и держит винтовочную бронебойную пулю. Со всеми дополнительными модулями баллистической защиты — на шее, плечевом поясе, паху и бедрах — прикрывает от осколков все уязвимые зоны на теле. Это особенно важно, например, для штурмовиков, ведущих бой в городской застройке. В то же время, все лишнее можно в любой момент снять», — отметил он.

Фото: t.me/s/kalashnikovnews

«Рыбарь» прокомментировал статью The Washington Post о проблемах с кадрами в ВСУ

«Издание The Washington Post опубликовало материал о сложностях с нехваткой у ВСУ личного состава. Большая его часть посвящена тому, как украинцы пытаются тайными тропами сбежать в ЕС через закрытые границы или избежать попадания на передовую другими способами. Тональность статьи не должна обманывать и создавать ложное впечатление, что у противника кончились люди. Мобилизационный ресурс у него еще есть — не зря в последнее время официальные лица киевского режима все чаще намекают на необходимость крупного призыва студентов или даже женщин. И все же проблемы с насыщением живой силой у ВСУ и правда есть, причем по мере продолжения боевых действий и потерь они будут только расти. Дело здесь не только в грядущем социальном кризисе: даже для начальной подготовки пополнений нужно время, и вовсе не факт, что у украинских формирований оно сейчас есть», — отметил источник.

Авторы канала обратили внимание, что в материале The Washington Post есть и несколько забавных моментов: например, президентский указ о численности ВС РФ журналисты назвали второй волной мобилизации в России.

«Ну а в рассказе о потерях ВСУ они упомянули, что к началу 2023 года в боях погибло всего-навсего 15 тысяч человек. Видимо, спустя почти два года СВО западные издания по-прежнему не избавились от проблем порой абсолютного непонимания российских реалий и безусловного доверия нарративам украинской пропаганды», — добавил «Рыбарь».

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