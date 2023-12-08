Военкор объяснил, как Украина скатывается к тоталитаризму Поддубный: Киев все больше скатывается к тоталитаризму

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При всех попытках маскироваться под либерально-демократическое правительство киевские власти все больше скатываются к тоталитарным подходам, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Он указывает на то, что мобилизационные мероприятия на Украине идут с огромными проблемами, а карательные команды военкомов получают все больше возможностей действовать агрессивно и вне рамок закона.

Киевский режим при всех попытках маскироваться под либерально-демократическое правительство все больше скатывается к тоталитарным подходам. Границы закрыты, насильственная мобилизация, атрофия правовых норм. Судя по тому, как сейчас Киев решает проблемы, дальше гайки будут закручивать еще больше, — считает журналист.

До этого Поддубный писал, что боевая подготовка личного состава ВСУ на западных полигонах проводится «для галочки» и ради того, чтобы отчитаться за финансирование. Военкор рассказал, что пришел к таким выводам, пообщавшись с одним из военнопленных. По его словам, некачественная подготовка противника лишь на руку российской армии. При этом агрессивная тотальная мобилизация на Украине оставляет меньше возможностей для хорошей подготовки личного состава.