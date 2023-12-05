«Работали для галочки»: военкор рассказал о боевой подготовке ВСУ на Западе Поддубный: западные инструкторы работают с ВСУ ради отчетов за финансирование

Фото: МО Украины

Боевая подготовка личного состава ВСУ на западных полигонах проводится «для галочки» и ради того, чтобы отчитаться за финансирование, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Журналист рассказал, что пришел к таким выводам, пообщавшись с одним из военнопленных.

Он, оказывается, учился воевать в Великобритании аж месяц. До «командировки» индивидуальную подготовку проходил дома. И вот за эти три недели бравые британские инструкторы даже не научили «побратимов» основам работы в двойках. Инженерку преподавали им только в теории. Медицину так и вообще не давали. Ну то есть работали для галочки и ради того, чтобы отчитаться за финансирование, — написал военкор.

Поддубный подчеркнул, что некачественная боевая подготовка ВСУ лишь на руку российской армии. Он также отметил, что агрессивная тотальная мобилизация на Украине оставляет меньше возможностей для хорошей подготовки личного состава.

Ранее военный обозреватель из США Дэвид Экс сообщил, что на Украине сформирована новая танковая бригада, но преимущества ВСУ на поле боя это не даст. Он также предположил, что она будет укомплектована немецкими танками Leopard 1, имеющими слабую броню и уязвимыми перед российскими дронами-камикадзе. По его мнению, серьезной угрозы для российской армии она представлять не будет.