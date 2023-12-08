Google оштрафовали еще на 4 млн рублей за фейки об СВО Мировой судья в Москве назначил Google штраф в 4 млн рублей из-за фейков об СВО

Фото: Global Look Press

Компанию Google оштрафовали еще на 4 млн рублей за невыполнение предписания Роскомнадзора, решение вынес мировой судья 422-го судебного участка Москвы, передает ТАСС. Причиной стали публикации роликов на YouTube с ложной информацией о проведении специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Суд признал виновным Google по статье 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ) и назначил наказание в виде штрафа в 4 млн рублей, — сообщили в суде.

При этом Google грозил максимальный штраф в 6 млн рублей. Согласно материалам суда, сотрудники РКН нашли на YouTube ролики с недостоверной информацией о российских военнослужащих, погибших на Украине в ходе СВО. Ведомство потребовало от Google, который владеет видеохостингом, удалить ролики, но этого не было сделано.

Американскую компанию уже неоднократно штрафовали в России за неисполнение требований законодательства. Так, 6 декабря Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 800 тысяч рублей за публикацию противоправного контента. А 14 ноября компанию оштрафовали на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные российских пользователей.