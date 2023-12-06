Google снова оштрафовали в России Суд оштрафовал Google на 800 тысяч рублей за публикацию запрещенных материалов

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей Google за публикацию информации, запрещенной к распространению в России, сообщает ТАСС. Отмечается, что компании грозило до 4 млн рублей штрафа.

Суд признал виновной компанию Google по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних) и назначил наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей, — сказали в суде.

В конце октября суд предупреждал, что Google в России грозит новый штраф в размере 10% выручки за повторный отказ удалить запрещенные данные. До этого Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram, Google и американской IT-компании Akamai Technologies из-за публикации недостоверной информации, связанной со специальной военной операцией.

Уже 14 ноября суд оштрафовал Google на 15 млн рублей. Компанию обвинили в повторном отказе локализовать личные данные россиян в России.

23 ноября Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за отказ удалить с YouTube фейки про специальную военную операцию. Поясняется, что речь идет о роликах, в которых содержалась недостоверная информация о ВС РФ, мобилизации и применении ядерного оружия.