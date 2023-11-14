Google снова оштрафовали за отказ локализовать личные данные россиян Google оштрафовали на 15 млн рублей за отказ локализовать личные данные россиян

Фото: Global Look Press

В Москве оштрафовали Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян в РФ, сообщили ТАСС в судебном участке № 422. Компанию признали виновной по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, которая связана с повторным невыполнением обязанностей по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения информации о российских пользователях.

Суд признал виновной компанию Google по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ <...> и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее в Таганском суде Москвы сообщили, что Google в России грозит новый штраф в размере 10% выручки за повторный отказ удалить запрещенные данные. До этого Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram, Google и американской IT-компании Akamai Technologies из-за публикации недостоверной информации, связанной со специальной военной операцией. Компаниям грозит штраф в размере 4 млн рублей в случае признания их вины.

В августе мировой суд в Москве наложил штраф на компанию Google за отказ удалять недостоверные сведения о спецоперации на Украине. Общая сумма взысканий составила 3 млн рублей. Также уточняется, что компания не стала удалять материалы, запрещенные на территории РФ.