Google получил штраф за отказ удалять недостоверные данные о СВО Московский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за недостоверные данные о СВО

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global look Press

Мировой суд в Москве наложил штраф на компанию Google за отказ удалять недостоверные сведения о спецоперации на Украине, рассказал корреспондент ТАСС. Общая сумма взысканий составила три млн рублей. Также уточняется, что компания не стала удалять материалы, запрещенные на территории РФ.

Признать компанию Google виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех млн рублей, — говорится в приговоре.

Google получил уведомление о требовании удалить видеоролики на YouTube, содержащие информацию о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты, добавил корреспондент. Речь идет в том числе о предприятиях, нахождение на которых опасно для жизни и здоровья.

Ранее Федеральная антимонопольная служба заявила, что неуплата компанией Google штрафов обойдется ей в более чем четыре млрд рублей. В феврале 2022 года ФАС установила, что правила корпорации, связанные с блокировками аккаунтов пользователей, являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Google был признан виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, в связи с чем мировой суд в Москве наложил на него штраф в размере двух млрд рублей. Компания проигнорировала это решение.