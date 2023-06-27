Неуплата штрафа ФАС обойдется Google в миллиарды рублей Мировой судья оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату наложенного ФАС взыскания

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В Москве мировой судья обязал компанию Google выплатить штраф в размере свыше четырех миллиардов рублей, сообщается в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Взыскание наложено за то, что компания проигнорировала ранее назначенный ведомством штраф.

Мировой судья оштрафовал Google за неуплату ранее назначенного службой штрафа в двойном размере. Компания дополнительно должна заплатить более четырех миллиардов рублей в бюджет Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В ФАС напомнили, что в феврале 2022 года было завершено расследование антимонопольного дела в отношении Google. Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным и необоснованным блокировкам и удалению аккаунтов, ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

По итогам расследования ФАС признала Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. На компанию был наложен штраф в размере более двух млрд рублей.

В апреле сообщалось, что компании Google грозит штраф в размере до 4 млн рублей за отказ удалять информацию, пропагандирующую нетрадиционные отношения. Административное дело рассматривалось мировым судом Таганского района Москвы. Основанием для него послужили видео об однополых семьях и жизни ЛГБТ-сообщества в Санкт-Петербурге, размещенные в YouTube.