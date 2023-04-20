Google пригрозили многомиллионным штрафом за видео об однополых семьях Суд в России пригрозил Google штрафом до 4 млн рублей за неудаление видео об ЛГБТ и однополых браках

Фото: Chinafotopress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компании Google грозит штраф в размере до четырех млн рублей за отказ удалять информацию, пропагандирующую нетрадиционные отношения, сообщили ТАСС в суде. Дело сегодня рассматривает мировой судебный участок № 422 района Таганский в Москве. Судья Тимур Вахрамеев уточнил, что поводом для административного дела послужили видео на платформе YouTube с рассказами об однополых семьях и жизни ЛГБТ-сообщества в Санкт-Петербурге.

В суд поступил протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ), максимальное наказание по данной статье — 4 млн рублей, — сказал судья.

Он подчеркнул, что речь идет о видеороликах блогера Карена Шаиняна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и компании «Грани.ру» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что российскую дочернюю компанию Google по решению суда обязали выплатить Госдуме миллиард рублей за блокировку YouTube-канала «Дума ТВ». По словам спикера, решить вопрос о распределении этих средств должен будет комитет ГД по защите материнства, детства и семьи.