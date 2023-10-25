Telegram и Google могут оштрафовать на 4 млн рублей Московский суд рассмотрит дело о фейках об СВО в отношении Telegram и Google

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Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram, Google и американской IT-компании Akamai Technologies из-за публикации недостоверной информации, связанной со специальной военной операцией, сообщает «Интерфакс». По его данным, компаниям грозит штраф в размере 4 млн рублей в случае признания их вины. Дело будет рассмотрено Таганским судом Москвы.

Рассмотрение административных материалов в отношении компаний Akamai Technologies и Telegram Messenger Inc. назначено на 21 ноября, в отношении Google LLC — на 14 ноября, — уточнила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Поводом для оформления протокола стал отказ компаний удалять недостоверные сведения о спецоперации на Украине. Им предъявлены обвинения по статье 13.41 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей ограничению».

Депутат Государственной думы Сергей Боярский ранее назвал условия для разблокировки соцсетей Instagram (деятельность в РФ запрещена) и Facebook (деятельность в РФ запрещена) в России. По его словам, это возможно в том случае, если американская Meta (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) признает свои ошибки. Боярский подчеркнул, что компания сама виновата в блокировке своих сервисов, так как она проводила неправильную политику в отношении России.