Google грозит в России новый штраф Google грозит еще один штраф в размере 10% выручки за отказ удалить данные

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look PressGlobal Look Press

Компании Google в России грозит новый штраф в размере 10% выручки за повторный отказ удалить запрещенные данные, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Таганском суде Москвы, куда поступил протокол об административном правонарушении. При этом отмечается, что дата заседания по делу еще не назначена.

В суд поступил протокол по ч. 5 ст. 12.41 КоАП РФ (повторное неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в Сети «Интернет» информации или в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), — заявили в суде.

Ранее Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram, Google и американской IT-компании Akamai Technologies из-за публикации недостоверной информации, связанной со специальной военной операцией. Компаниям грозит штраф в размере 4 млн рублей в случае признания их вины.

В августе мировой суд в Москве наложил штраф на компанию Google за отказ удалять недостоверные сведения о спецоперации на Украине. Общая сумма взысканий составила 3 млн рублей. Также уточняется, что компания не стала удалять материалы, запрещенные на территории РФ.

До этого Федеральная антимонопольная служба заявила, что неуплата компанией Google штрафов обойдется ей более чем в четыре млрд рублей. В феврале 2022 года ФАС установила, что правила корпорации, связанные с блокировками аккаунтов пользователей, являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Google был признан виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. На компанию был наложен штраф в размере два млрд рублей, однако она проигнорировала это решение.